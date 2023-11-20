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Son dakika haberi: İsrail'de Türk gazeteciye tehdit: Silahımdaki mermileri boşaltırım

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#İsrail#Gazze#TEHDİT
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 21:58

Son dakika haberi... TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili sınır hattında yayın yapacağı esnada bir kişinin kendisini silahla tehdit ettiğini açıkladı. CNN Türk canlı yayınında o anları anlatan Kozluklu, "Silahlı bir kişi bizi tehdit etti, 'Silahımdaki mermileri boşaltırım' dedi. Şahsı polise bildirdik" dedi.

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Gazze sınır hattında canlı yayına bağlanacakları sırada siyah tişörtlü bir kişinin kameralarının önünü kapattığını belirten Kozluklu, "Silahlı bir kişi bizi tehdit etti, 'Silahımdaki mermileri boşaltırım' dedi. Şahsı polise bildirdik. Gazze'den çıkamayan haberleri aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Oradaki zalimlik dış dünyaya aktarılmasın diye çaba sarf ediliyor. Gazze'de gazetecilerin evleri bombalanıyor" dedi.

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Aynı bölgede yayın yapan CNN Türk muhabiri Serdar Er ise olayla ilgili olarak, "Yayına dakikalar kalmıştı bir adam geldi. Tehditkar haliyle Fuat ağabeye o cümleleri söyleyince ne yapabileceğimizi bilemedik. Geldiğimiz günden beri fotoğraflarımız ve videolarımız çekiliyor. Biz İsrailli yetkililere durumu bildirdik. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz burada hepimiz Türkiye'ye ve Dünya'ya ne olduğunu aktarıyoruz. Dünyaya yayın yapan çeşitli televizyon kanallarını bir kenara koyun, Gazze'deki yerel gazeteciler ve biz duyurabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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#İsrail#Gazze#TEHDİT

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