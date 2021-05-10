Son dakika... İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesine Türkiye'den tepki yağıyor

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İsrail polisinin Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etmesine Türkiye'den tepki yağıyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz; İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz; bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: ŞİDDET DERHAL SONA ERMELİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN SESİ OLMAYA, HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor. Bu vahşete ses çıkarmayalar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz! İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor. Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: DÜNYA DUR DEMELİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter'dan paylaştığı mesajında 'Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir' ifadelerine yer verdi.

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