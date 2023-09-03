Son dakika... İsrail ile kritik temas: Bakan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı ile görüştü

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Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsrail Enerji Bakanı Sn. Israel Katz ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Sayın Katz’ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz.