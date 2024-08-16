×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a peş peşe tepkiler

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Katz
Son dakika... İsrail Dışişleri Bakanı Katza peş peşe tepkiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 20:22

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir." ifadelerine yer verildi. Katz'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." sözleriyle tepki gösterdi

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FAŞİST YALANCI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Katz'a "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Haberin Devamı

ADALET BAKANI TUNÇ: İsrail Dışişleri Bakanı Katz , Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer gibi bebek katili, soykırımcı bir müfteridir. Küstah şahıs, suçluluk psikolojisi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli çamur atmaktadır. Bu katil sürüsü, Gazze’de yaptıkları soykırımın hesabını uluslararası hukuk önünde verecek, cezalarını çekecektir. Kuvözde katlettikleri bebeklerin ahı işgalcileri ve soykırımcıları mutlaka tutacaktır. İlahi adaletten asla kaçış yoktur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#İsrail#Katz

BAKMADAN GEÇME!