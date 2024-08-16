Son dakika... İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a peş peşe tepkiler

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Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır.



Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi… — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 16, 2024

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FAŞİST YALANCI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Katz'a "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

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İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 16, 2024

ADALET BAKANI TUNÇ: İsrail Dışişleri Bakanı Katz , Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer gibi bebek katili, soykırımcı bir müfteridir. Küstah şahıs, suçluluk psikolojisi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli çamur atmaktadır. Bu katil sürüsü, Gazze’de yaptıkları soykırımın hesabını uluslararası hukuk önünde verecek, cezalarını çekecektir. Kuvözde katlettikleri bebeklerin ahı işgalcileri ve soykırımcıları mutlaka tutacaktır. İlahi adaletten asla kaçış yoktur.