×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

SON DAKİKA! Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Isarta#Askeri Helikopter#Helikopter
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 11:26

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada 6 askerin şehit olduğunu bildirdi. Düşen helikopterdeki şehitlerimizden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi

Haberin Devamı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirme, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı. 

SON DAKİKA Ispartada askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

6 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kazayla ilgili acı haberi Isparta Valisi Abdullah Erin duyurdu. Vali Erin, eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde şehit olan askerlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi. 

SON DAKİKA Ispartada askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

OKUL KOMUTANI ŞEHİT OLDU

Düşen helikopterdeki şehitlerimizden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi

Haberin Devamı

SON DAKİKA Ispartada askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da düşen askeri helikopterle ilgili açıklamada bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından gelen paylaşım şu şekilde:

Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 6 personelimiz şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz.

SON DAKİKA Ispartada askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şehitlerimizin yakınları için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.

SON DAKİKA Ispartada askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

SON DAKİKA Ispartada askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

SON DAKİKA Ispartada askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isarta#Askeri Helikopter#Helikopter

BAKMADAN GEÇME!