Son dakika: Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman denize inecek? Savunma Sanayii Başkanı Demir'den flaş açıklama

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İşte Demir'in açıklamalarından satır başları:



ANADOLU AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ NE ZAMAN DENİZDE OLACAK?



Kamuoyunda bu, uçak gemisi olarak biliniyordu. Şu anda yoğunlukla üzerinde durduğumuz konu helikopterler yanında buna İHA, SİHA koyabilir miyiz dedik. Bunun olabileceğini görüyoruz. Bu fikir dünyada bayağı bir yankı yaptı. Çeşitli ülkelerle konuştuğumuzda baya alıcısı olduğunu gördük. Dünyada uçak gemisi çok az. Bunun üzerine SİHA koyduğunuzda getireceği güç ve operasyon kabiliyeti çok daha başka olacak. Geçenlerde bir Avrupa ülkesinin Türkiye'yi ziyaretinde, İspanya'nın da çok ilgisini çektiğini gördük, beraber çalışmayı teklif ettiler. Belki iki ülkenin ortak ürünü olabilir. İş gücü açısından salgının bazı etkileri oldu. Bu yıl sonuna yetişsin diyorduk, biraz daha sarkacak gibi görünüyor. Ama biz artık 2022'yi ıskalamak istemiyoruz. SİHA'nın testlerini tamamen bitirip öyle hayata geçirmek istiyoruz.



"TÜRKİYE'YE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"



İşiniz olmayan yerde sözünüz de olmuyor. O ülkelerde hedef yaptık. Bu sene için de çeşitli Afrika ülkelerinden çok sayıda heyet geldi. Türkiye artık iyi ilişkiler kurulması gereken bir ülke, Türkiye'ye bakış açısı değişti.





Bu geminin bize maliyetine baktığınızda, eski bir geminin başka bir ülkeye yüzde 40 daha fazla satıldığını söyleyeyim. Bu, denize indirildiğindeki zamanki hâli. Bunun için de hastanesi de var, başka unsurlar da var; şehir gibi bir şey.Bunu sıfırdan yazıp sisteme entegre eden şirketlerimiz oldu. Bunlar artık tamamen yerli yazılımlar. İhracat kalemi olarak da çok sayıda ülkeden talep gören bir şey, Pakistan bunlardan bir tanesi. Bizden komuta kontrol sistemi isteyebiliyorlar, bu da kendi başına pazarlanabiliyor.