Son dakika: Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman denize inecek? Savunma Sanayii Başkanı Demir'den flaş açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorumErdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'#Teknoloji
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı CNN TÜRKte...Hücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı CNN TÜRK'te...#İsmail Demir
Son tablo açıklandı Bakan Kocadan önemli mesaj: Israrla öneriyoruzSon tablo açıklandı! Bakan Koca'dan önemli mesaj: Israrla öneriyoruz#Koronavirüs
Kurtulmuştan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğizKurtulmuş'tan net mesajlar: Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz#AK Parti
Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Günlerdir bekleniyordu Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABDden jet cevap geldiGünlerdir bekleniyordu! Rusya şartlarını tek tek sıraladı... ABD'den jet cevap geldi!#Rusya
İzmirde korkunç kaza Otomobil ikiye bölündüİzmir'de korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü#İzmir
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Şimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat Mutlaka yaptırınŞimdiden yoğunluk oluştu... Araç sahipleri dikkat! Mutlaka yaptırın#Araç Bakım
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman denize inecek? Savunma Sanayii Başkanı Demir'den flaş açıklama

#İsmail Demir#Savunma Sanayii#CNN TÜRK
Son dakika: Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman denize inecek Savunma Sanayii Başkanı Demirden flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk'te yerli savunma sanayindeki son gelişmeleri anlatıyor. Demir, kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen Anadolu Amfibi Hücum Gemisi'nin ne zaman denize ineceği ile ilgili olarak, "İş gücü açısından salgının bazı etkileri oldu. Bu yıl sonuna yetişsin diyorduk, biraz daha sarkacak gibi görünüyor. Ama biz artık 2022'yi ıskalamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte Demir'in açıklamalarından satır başları:

ANADOLU AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ NE ZAMAN DENİZDE OLACAK?

Kamuoyunda bu, uçak gemisi olarak biliniyordu. Şu anda yoğunlukla üzerinde durduğumuz konu helikopterler yanında buna İHA, SİHA koyabilir miyiz dedik. Bunun olabileceğini görüyoruz. Bu fikir dünyada bayağı bir yankı yaptı. Çeşitli ülkelerle konuştuğumuzda baya alıcısı olduğunu gördük. Dünyada uçak gemisi çok az. Bunun üzerine SİHA koyduğunuzda getireceği güç ve operasyon kabiliyeti çok daha başka olacak. Geçenlerde bir Avrupa ülkesinin Türkiye'yi ziyaretinde, İspanya'nın da çok ilgisini çektiğini gördük, beraber çalışmayı teklif ettiler. Belki iki ülkenin ortak ürünü olabilir. İş gücü açısından salgının bazı etkileri oldu. Bu yıl sonuna yetişsin diyorduk, biraz daha sarkacak gibi görünüyor. Ama biz artık 2022'yi ıskalamak istemiyoruz. SİHA'nın testlerini tamamen bitirip öyle hayata geçirmek istiyoruz. 

"TÜRKİYE'YE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

İşiniz olmayan yerde sözünüz de olmuyor. O ülkelerde hedef yaptık. Bu sene için de çeşitli Afrika ülkelerinden çok sayıda heyet geldi. Türkiye artık iyi ilişkiler kurulması gereken bir ülke, Türkiye'ye bakış açısı değişti.

Son dakika: Anadolu Amfibi Hücum Gemisi ne zaman denize inecek Savunma Sanayii Başkanı Demirden flaş açıklama


"HASTANESİ DE VAR"

Bu geminin bize maliyetine baktığınızda, eski bir geminin başka bir ülkeye yüzde 40 daha fazla satıldığını söyleyeyim. Bu, denize indirildiğindeki zamanki hâli. Bunun için de hastanesi de var, başka unsurlar da var; şehir gibi bir şey.

"TAMAMEN YERLİ YAZILIMLAR"

Bunu sıfırdan yazıp sisteme entegre eden şirketlerimiz oldu. Bunlar artık tamamen yerli yazılımlar. İhracat kalemi olarak da çok sayıda ülkeden talep gören bir şey, Pakistan bunlardan bir tanesi. Bizden komuta kontrol sistemi isteyebiliyorlar, bu da kendi başına pazarlanabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Demir#Savunma Sanayii#CNN TÜRK

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge