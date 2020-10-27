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Ufuk AKTUĞ- İzzet NAZLI/İSKENDERUN (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... İskenderun'da orman yangını

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Son dakika... İskenderun'da orman yangını
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Son dakika... İskenderunda orman yangını

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