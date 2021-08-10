DHA / AA
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Son dakika... İskenderun Körfezi'nde gemi yangını
İskenderun Körfezi açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Körfez açıklarındaki 80,9 metre uzunluğundaki Komorlar bayraklı 2 bin 343 grostonluk Manassa Flower isimli kargo gemisi henüz belirlenemeyen nedenle alev al
Dumanların yükseldiğini görenlerin yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ve römorkörler sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.