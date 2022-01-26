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Son dakika... İş makinesi su dolu çukura düştü, operatör hayatını kaybetti

#İstanbul#Ataşehir#İş Makinesi

İstanbul Ataşehir’de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü Kadir Yaşar (61) hayatını kaybetti. İş makinesinin suya gömülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay saat 09.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Neşeli Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. Kadir Yaşar’ın kullandığı iş makinesi buzla kaplı su alanında çalışma yapıyordu. Bir anda iş makinesinin suya gömülmesiyle operatör Yaşar suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...İşte olay yerinden ilk fotoğraflar...Haberin Tüm Görselleri

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri buzla kaplı suya girerek arama yaptı. Aramalar sonucunda itfaiye ekipleri Kadir Yaşar’a ulaştı. Yaşar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Yaşar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inşaat alanında inceleme yaptı. Yaşar’ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

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Öte yandan iş makinesinin suya gömülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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