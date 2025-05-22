Son dakika... İş insanı İnan Kıraç kaçırıldı iddiası

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanede sağlık kontrollerini yaptıran İnan Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından vasilerinin yanından kaçırıldığı iddia edildi.

KENDİ İSTEĞİ İLE Mİ KAÇIRILDI?

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, İnan Kıraç'ın kaçırılması ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Uludağ, "Henüz kesin olmamak ile birlikte, İnan Kıraç'ın kendi şoförü tarafından kendi isteği ile kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bu bilgi kesin değil. Son dönemde aile ilişkileri çalkantılıydı. Yakın zamanda bir evlilik yaptı. 2. Aile Mahkemesi de eşiyle ilgili uzaklaştırma kararı vermiş. Şu an ekipler her yerde İnan Kıraç'ı arıyor" dedi.

HASTANE: KAÇIRILDIĞI İDDİALARI ASILSIZDIR

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilen hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sayın İnan Kıraç 21.05.2025 tarihinde hastanemize yatırılmıştır. 22.05.2025'te tüm muayene işlemleri tamamlanan Kıraç, vasileri hastanede hazır bulunduğu sırada taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan refakatinde yardımcı ve şoförüyle birlikten hastaneden vasilerin izni olmaksızın ayrılmıştır. Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası asılsızdır" denildi.