Son dakika... Ünlü isimlere 'uyuşturucu' operasyonu! Aralarında İrem Derici, Demet Evgar ve Hadise de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla il jandarma komutanlığı narkotik şube müdürlüğü ekiplerince magazin ünlülerine uyuşturucu operasyonu yapıldı. Gözaltı listesinde 19 kişi var.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Ünlü isimler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İŞTE GÖZALTI LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.

İREM DERİCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer konuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı:

"Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz.

Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir."