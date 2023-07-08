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Son dakika... Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon: Terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi

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#TSK#Irak#PKK
Son dakika... Irakın kuzeyinde nokta operasyon: Terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 10:10

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıda yer alan 'Zana Govend' kod adlı PKK'lı terörist Zafer Akgün TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayının sonlarında Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile gerçekleştirilen operasyonda söz konusu terörist grup etkisiz hale getirildi.

İncelemelerin ardından etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve Mehmetçik’e yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu tespit edildi.

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#TSK#Irak#PKK

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