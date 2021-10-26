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Son dakika: Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te... CHP içinden 'hayır oyu' çıkışı

#TBMM#Tezkere#Ankara
Son dakika: Irak ve Suriye Tezkeresi Mecliste... CHP içinden hayır oyu çıkışı

Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün TBMM'de görüşülecek. AK Parti, MHP ve İYİ Parti 15:00’te başlayacak görüşmelerde evet oyu kullanacak. CHP’den kullanılacak oy yönünde açıklama yapılmazken parti içinden muhalif kanatın ‘hayır’ çağrısı yaptığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, Suriye'de bölücü faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğine vurgu yapılarak, "Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır.

Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir. İdlib'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" denildi.

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Tezkerede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

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"Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2021'e kadar uzatılan izin süresinin 30 Ekim 2021'den itibaren 2 yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

LÜBNAN TEZKERESİ

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Lübnan tezkeresinde de Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak TSK unsurlarının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2021'den itibaren sürenin 1 yıl daha uzatılması talep edildi.

CHP İÇİNDEN 'HAYIR OYU' ÇIKIŞI

AK Parti, MHP ve İYİ Parti 15:00’te başlayacak görüşmelerde evet oyu kullanacak. CHP’den kullanılacak oy yönünde açıklama yapılmazken itirazların olduğu ancak evet oyu kullanılacağı yönünde bilgiler alındı. CHP içinden muhalif kanat ise ‘hayır’ çağrısı yaptı.

Son dakika: Irak ve Suriye Tezkeresi Mecliste... CHP içinden hayır oyu çıkışı


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#TBMM#Tezkere#Ankara

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