Son dakika: İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarih: 2.2 2022 Yer: İpsala Yunanistan Sınırı... Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU 2 GÜN ÖNCE UYARMIŞTI

Bakan Soylu, 2 gün önce sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.

Tarih: 2.2 2022

Yer: İpsala Yunanistan Sınırı



Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu



AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun.

Yunan sınır birlikleri, mağdura cani,

FETÖ'ye müşfik



Allah rahmet eylesin pic.twitter.com/yBFObmdSxk — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin açıklamasında "Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

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İşte Edirne Valiliği'nden yapılan açıklama:

"02.02. 2022 günü İpsala Ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır.

Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur."