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Son dakika! Ä°nternet üzerinden haksÄ±z kazanç saÄŸlayan 67 ÅŸüpheli yakalandÄ±
Son dakika haberine gÃ¶re Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, internet Ã¼zerinden haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlayan suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada 67 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Son dakika haberi...ÂÄ°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, internet Ã¼zerinden haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlayan suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada 67 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
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