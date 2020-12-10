Son dakika... Instagram çöktü mü? Instagram'da akış ve mesajlaşma sorunu

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram’da sorun yaşanıyor. Instagram’a giren kullanıcılar, eski gönderilerle karşılaşıyor. İnternette çeşitli erişim problemleri yaşandığını konuşuluyor. Milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasında mesajlaşma sorunu da yaşandığı dile getiriliyor.

Facebook bugün bir açıklama yaptı. Şirket, mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’ın çöktüğünü açıkladı. Şirket Workplace hizmetine de erişim sorunu yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamada ; "uygulamalarımız ve teknolojilerimiz aracılığıyla dünyanın her yerinden insanları birbirine bağlamak için sürekli olarak yineliyor, sorunları çözüyor ve birlikte çalışıyoruz." denildi.



