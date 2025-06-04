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Son dakika... İnfaz yasası yürürlüğe girdi

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#İnfaz Yasası#Resmi Gazete#Son Dakika
Son dakika... İnfaz yasası yürürlüğe girdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 19:17

Son dakika haberi... İnfaz yasası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "10. Yargı Paketi"ne ilişkin, "Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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"10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

BAKAN TUNÇ: ADALET SİSTEMİMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Paketin kanunlaşma sürecinde emeği geçen TBMM Adalet Komisyonu başkan ve üyelerine, milletvekillerine, Bakanlık yetkililerine ve akademisyenlere teşekkür eden Tunç, şunları kaydetti:

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"Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik hedeflerin bir kısmını hayata geçiren bu yeni düzenlemelerin ülkemiz ve adalet sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemine ulaşma vizyonuyla Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri kararlılıkla adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

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#İnfaz Yasası#Resmi Gazete#Son Dakika

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