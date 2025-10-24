Son dakika: İmamoğlu'na casusluk operasyonu! TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'a 'casusluk' soruşturması başlattı. TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ gözaltına alındı. İmamoğlu'nun 'casusluk' suçlamasıyla sorgulanmasına karar verildi.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Hem sahibi olduğu Tele1 isimli televizyon kanalında hem de ikamet ettiği adreste polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. Yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerine yönelik bir takım tespitler var. Görüşmelerini kriptolu telefonlarla gerçekleştirdiğine yönelik tespitler var.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR



Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütlerinden bahsediliyor soruşturmada. Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü yöneticilerinden biri olan Necati Özkan'ın özel olarak kullandığı dijital istihbarat toplama öne çıkıyor. İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilen hususlar 70 bin gönüllüyü aktivesi gibi bir takım işlemler gerçekleştirildiği yine Murat Ongun'un cep telefonu üzerinden uzaktan dinlemeye izin verecek casus yazılımlarla enfekte olduğu tespit edildi. Hüseyin Gün öne çıkan isimlerden biri. Hüseyin Gün'ün hiyerarşik olarak Necati Özkan'ın üstünde olduğu ve bu suç örgütünün parçası olduğunun tespiti var. Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma adına oluşturulmuş bir yapılanma olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün ile telefon görüşmeleri yaptığı ve casusluk faaliyetleri yaptığı tespit edildi. Merdan Yanardağın Hüseyin Gün'den menfaat temin etmek adına seçim sürecini organize ettiği ve 2019 Yerel Seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iş birliği yaparak seçimlerin manipüle edilmesi için çok sayıda faaliyette bulunduğuna yönelik tespitler var. Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün için casusluk soruşturması için bulundukları kurum tarafından hazır edilme kararı verilirken gazeteci Merdan Yanardağ için gözaltı kararı verildi.