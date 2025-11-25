Son dakika: Ä°mamoÄŸlu iddianamesi kabul edildi

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°BBâ€™ye yÃ¶nelik 'yolsuzluk' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 105'i tutuklu 402 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame Ä°stanbul 40. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ä°ddianamede, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile birlikte 105'i tutuklu 402 ÅŸÃ¼pheli yer aldÄ±. Ä°mamoÄŸlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yÄ±l 2 aydan, 2 bin 352 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ä°ddianamede Ä°mamoÄŸlu'nun, 'SuÃ§ Ä°ÅŸlemek AmacÄ±yla Ã–rgÃ¼t Kurma', 'RÃ¼ÅŸvet' 'SuÃ§ Gelirlerinin AklanmasÄ±', 'Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ± ZararÄ±na DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' suÃ§larÄ±ndan, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kurucusu ve lideri olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla 5237 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ceza Kanunuâ€™nun 220/5â€™inci maddesi uyarÄ±nca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n faaliyeti Ã§erÃ§evesinde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± tarafÄ±ndan iÅŸlenen 'KiÅŸisel Verilerin Kaydedilmesi', 'KiÅŸisel Verileri Ele GeÃ§irme ve Yayma', 'SuÃ§ Delillerini Gizleme', 'HaberleÅŸmenin Engellenmesi', 'Kamu MalÄ±na Zarar Verme', 'RÃ¼ÅŸvet Alma' 'HalkÄ± YanÄ±ltÄ±cÄ± Bilgiyi Alenen Yayma' 'Ä°rtikap', 'Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ± ZararÄ±na DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k', 'SuÃ§tan Kaynaklanan Mal VarlÄ±ÄŸÄ± DeÄŸerlerini Aklama', 'Ä°haleye Fesat KarÄ±ÅŸtÄ±rma', 'Ã‡evrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunuâ€™na Muhalefet', 'Orman Kanunuâ€™na Muhalefet', 'Maden Kanunuâ€™na Muhalefet' suÃ§larÄ±ndan, toplam 142 eylemle ilgili olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. Ä°ddianame gÃ¶nderildiÄŸi Ä°stanbul 40. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nce kabul edildi.



DURUÅžMA TARÄ°HÄ°NÄ°N NE ZAMAN OLACAÄžI MERAK EDÄ°LÄ°YOR

Son dakika haberine gÃ¶re hazÄ±rlanan iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi. CNN TÃœRK Muhabiri Merve Tokaz, sÃ¼rece iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±larÄ± ÅŸu ÅŸekilde paylaÅŸtÄ±:

GÃ¶zÃ¼mÃ¼z kulaÄŸÄ±mÄ±z iddianamenin kabulÃ¼ ya da reddine Ã§evrilmiÅŸti. 11 KasÄ±m'da yaklaÅŸÄ±k 4 bin sayfalÄ±k iddianame hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve 40. aÄŸÄ±r ceza mahkemesine gÃ¶nderilmiÅŸti. SÃ¼re doldu ve deÄŸerlendirme tamamlandÄ±. Mahkeme iddianamenin kabulÃ¼ne karar verdi. ArtÄ±k bir dava sÃ¼recinden bahsedeceÄŸiz. DuruÅŸma tarihinin ne zaman olacaÄŸÄ± merak ediliyor. Tenzip zaptÄ± henÃ¼z yazÄ±lmadÄ±. Mahkeme tarafÄ±ndan belirlenen bir gÃ¼n yok. Ä°mamoÄŸlu ve beraberindeki 407 ÅŸÃ¼pheli hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. 7 kiÅŸi hakkÄ±nda hala yakalama emri devam ediyor. 20 suÃ§tan bahsedilmiÅŸti iddianamede.

