Son dakika: İmamoğlu hakkındaki yargı kararı... Bakan Soylu: Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Biz ne denirse densin, hangi iftira atılırsa atılsın işimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz çıkıp işlerini doğru yapıyorlar demelerini beklerken kibir budalalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Elbette ki Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu avazımız çıktığı kadar bağırmalıyız ve söylemeliyiz.

Karar eleştirilebilir, hukukun kendi çerçevesinde bu eleştirilebilir. Ama buna baskı yapmak ve mahkemenin etrafına insanları toplamak bunları daha yeni görüyoruz. Daha yeni görmeye devam edeceğiz. İkincisi şu, madem bu yargı kararına itiraz ediliyor. 4 Kasım 2019'da söylenmiş bir söz. Tam 2.5 yıl sonra benim için aynı söz üzerinden niye yargıya müracaat ediliyor? Bir tane hukukçu çıksın söylesin.

Madem bu yargı kararı eleştiriliyor, 2.5 yıl sonra bu söz söylendikten sonra ne oluyor da benimle ilgili, benim de ceza almamı temin edecek bir yargı için karar için müracaat ediliyor. Burada bir samimiyet söz konusu değil.



"BUNA BİZANS OYUNU DENİR"



Birincisi yargıya saygı duymak lazım. Yargıyı en üst noktaya taşımak, yargıyı töhmet altında bırakmak doğru bir davranış değil. Kesinleşmemiş, daha adımları olan bir yargı kararı var. Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan, yargının kendi ilkeleri ile karar almasını etkilemeye çalışmaktır. Bunlardan bir tanesini biz yapsak, çarmıha gererlerdi. Buna Bizans oyunu denir. Burada çöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı, İETT otobüslerini çalıştırmaktan aciz bir belediye başkanı, belki de tarihin en aciz belediye başkanı bütün bu yapamadıkları acaba hukukun verdiği bir karar üzerinden örtüp başka bir adım atabilir miyim.

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Şunu ifade etmek istiyorum. Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür. Orada bir hadsizliğe de müsaade etmemek lazım. Tayyip Erdoğan, İstanbul'un ve tarihin görmüş olduğu en başarılı belediye başkanıdır. Tarihin en başarısız belediye başkanı ile Tayyip Erdoğan'ı kıyaslamak çok büyük bir hadsizlik örneğidir. Birileri Bizans oyunlarıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyor olabilirler.



"SEN ZATEN TARİHİN EN BAŞARISIZ BELEDİYE BAŞKANISIN"

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Kimse çocuk değil yapmayın ne olursunuz. Hakaret edeceksiniz, onun üzerinden de binlerce defa hakaret edeceksiniz, şahsım da hakaret edeceksiniz ben sesimi çıkartmayacağım ve izleyeceğim.

Seçimi kim iptal eder? Benim seçimi iptal edebilme hakkım var mı? Türkiye'de hiç içişleri bakanı seçimi iptal ettirmiş midir? Birisi cevap versin. Kimseyi aptal yerine koymasınlar, kimseyi olayları değerlendiremeyecek safhaya getirmesinler.

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Seçimi iptal etme yetkisi YSK'dır. Müteahhitlik yaparak büyümedim, ilçe seçim kurullarında büyüdüm. 87,89,91 seçimlerini de bilirim.



Bir hakaret etmişsiniz, hukuk da bir cevap vermiş. Ve ileri safhası var, istinafı var Yargıtay'ı var. Gidersiniz hakkınızı ararsınız.

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Sen zaten tarihin en başarısız belediye başkanısın. Kendi kendine çelmeyi takmışsın yuvarlanıp gidiyorsun. Bunu buradan kendi içlerindeki rekabeti bize basamak olarak kullanmak son derece yanlıştır.

İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMASI

Tüm belediyelerle ilgili terör soruşturmaları gönderilmiştir. Bakın İBB'nin önünde günlerce, biz İstanbul Belediyesi'ne girdik bizi çıkardılar dediler. Girenler niye çıktı? Tam da biz bu soruşturmalara başladığımız için çıktı. Dün Mersin'de bir gözaltı olayı oldu. niçin oldu? terörle iltisak yüzünden oldu.