Son dakika… İlker Başbuğ ifade verdi

İlker Başbuğ, Cumhuriyet Gazetesi'nde verdiği röportajda, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

İlker Başbuğ, avukatı İlkay Sezer ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nde 4 Ocak'ta yaptığı söyleşide, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanan Başbuğ, bu sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer sosyal medya hesabı üzerinden basın açıklaması paylaştı. Açıklamada, "Müvekkilimiz İlker Başbuğ, kendisi hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine bugün ifade vermiştir" dedi

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, Başbuğ'un ifade vermesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

AK Partili milletvekilleri tarafından hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İlker Başbuğ bugün ifade verdi.



Avukatı sosyal medyasından yaptığı açıklamada ‘Davet üzerine gelip ifade verdiklerini’ söyledi. Başbuğ, ‘Kitabım üzerine söyleşi yapmıştım, söyleşi üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı, itibar etmiyorum’ dedi. Suç duyurusundaki suçlamaları kabul etmediğini, darbe imasında bulunmadığını söyledi.