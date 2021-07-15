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Şaduman UNUTMAZ- Ferhat EKİNCİ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... İlk kez ortaya çıktı! 15 Temmuz'da TRT'nin işgalinden yeni görüntü

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Ankara'daki binasının işgal edilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Geçirdiği diş ameliyatından saatler sonra kalkışmayı duyup alana koşan özel güvenlik görevlisi Ersin Eşref Balcı'nın (33) cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Balcı ve çevresindekilerin, askerleri ikna etmeye çalışması ve TRT'nin işgalden kurtarıldıktan sonraki sevinçleri yer aldı. Balcı ve çevresindekilerin 'Kendine hakim ol, sen bizim askerimizsin' diyerek, askerleri ikna etmeye çalıştığı görüldü. Balcı, "Rütbeli askerler 'Halkı vurun' emri verirken, ona rağmen askere sarılıp onları ikna etmeye çalıştık" dedi.

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  • 15 Temmuzda TRTnin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
  • 15 Temmuzda TRTnin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
  • 15 Temmuzda TRTnin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
  • 15 Temmuzda TRTnin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde TRT'nin Oran'da bulunan yerleşkesinde yaşananların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Diş ameliyatından saatler sonra alana koşan özel güvenlik görevlisi Ersin Eşref Balcı'nın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde Balcı ve darbeye direnenlerin, askerleri ikna etme çabaları yer aldı. Balcı ve çevresindekilerin 'Kendine hakim ol, sen bizim askerimizsin' diyerek, askerleri ikna etmeye çalıştığı görüldü. Ayrıca halkın 'Asker sen bizim evladımızsın' sloganı atması da görüntüde yer aldı. Darbecilerin silah seslerinin duyulduğu görüntüde TRT'nin işgalden kurtarıldıktan sonraki sevinç de kameraya yansıdı.

'EVDEKİLERLE HELALLEŞİP ÇIKTIM'

Kalkışmanın yıl dönümünde TRT binasının önünde yaşananları DHA'ya anlatan Ersin Eşref Balcı, "Sabah büyük, zor bir ameliyat oldum; ağzım dikişliydi. Akşam jetlerin alçak uçuş yaptığını duyunca ameliyatımı unuttum, evdekilerle helalleşip çıktım. En yakın yer TRT binasıydı oraya gittim. Gittiğimde mahşer alanı gibiydi. Nizamiyede duran askerlerin hepsinin gözleri kan çanağına dönmüştü, korkudan ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yanımızda biri vuruldu, hastane yolu kapalıydı. Yaralıyı araca bindirdik, 40-50 kişi aracı yerinden kaldırıp karşı yöne aldık, ters istikametten hastaneye gönderdik" dedi.

Son dakika... İlk kez ortaya çıktı 15 Temmuzda TRTnin işgalinden yeni görüntü

'O ASKERİ İKNA ETTİM'

Ersin Eşref Balcı, askerleri ikna çabalarını anlatarak, "Biz sürekli askerleri sakinleştirmeye çalıştık. Askere sarılıp o esnada silahlarını alıp, polislere verdik. Askeri ikna etmeye çalışıyorduk, asker çok korkuyordu. Orada askerin biri ile konuşuyorum 'Sen bizim askerimizsin, kendine hakim ol, arka tarafa git, çıkma' dedim. O askeri ikna ettim. Elimizden geldikçe askerleri ikna etmeye çalıştık" diye konuştu.

Şehit Ömer Halisdemirin kabrine ziyaretçi akını
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

'SEVİNÇTEN AĞLADIĞIMIZ OLDU'

TRT'nin işgalden kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirten Balcı, "'TRT'yi aldık' dedim. Mutluluk gözlerimizden okunuyordu. Vatanın sağı, solu olmaz sadece yüreği olur, o da insanlarda varsa. Biz de o yürekle aşkla oraya gittik. Benim memleketimde 3-4 şehit vardı. Rütbeli askerler 'Halkı vurun' emri verirken, biz ona rağmen askere sarılıp, onları ikna etmeye çalıştık. Vurulanlar oluyordu, biz ona rağmen askere sarılıp 'Sen bizim askerimizsin, yapma' diyorduk. Askerler korkuyordu. Biz elimizden geldiği kadarıyla mücadele verdik ve TRT'yi kurtardık. Bu mutluluk çok farklı bir şey, vatanı kurtarmaya çalışıyorsunuz ve başarıyorsunuz. Sevinçten ağladığımız oldu. Sevincimizi dile getirdim, 'Herkese yayalım mı? TRT'yi aldık' diyordum" dedi.

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'KURŞUN İLE DANS EDİYORDUK'

Ersin Eşref Balcı, tarifi imkansız anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Korku da vardı ama vatan aşkı da vardı. Tarifi imkansız şeyler yaşadık. Ateş açıyorlardı, silah sesi kesilince biz tekrar kalkıp gidiyorduk. Kurşun ile dans ediyorduk. Onlar bize ateş açıyorlardı saklanıyorduk, vuramadıklarında tekrar kalkıp mücadele ediyorduk. Bu mücadele ile gittik sonuçta başardık. Şu an Türkiye emin ellerde, herkes ettiğinin cezasını çekiyor. Umarım böyle bir talihsizlik bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

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