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Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Son dakika... İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

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Son dakika... İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
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CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Cihaner, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Bu açıklamamda parti içi eleştirilerimi sınırlı tutacağım.
Temel eleştirilerimiz partimizin potansiyelini yeterince verimli kullanmadığı yönündedir.
Kurultayın pandemi koşullarında düzenlenmesinin kurultayın verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde en büyük engel olduğunu düşünüyorum.
Ancak şimdi bize düşen bu kurultayı tarihi önemine uygun şekilde düzenlemektir. Delegelerimize lütfen kurultaya katılın çağrısı yapmak istiyorum.
Kurultayımız CHP geleneğini geleceğe taşımakla karşı karşıya. Geçmişe dönmek için değil geleceği kurmak için. Çocuk, kadın, yaşlı, engelli LGBT'li her inancın, her kimliğin bir arada yaşamasının ön koşulu olan laiklik için, özgürlüklerin koruyucusu bir adalet anlayışı için gelecek için bir CHP'ye ihtiyaç var.
Liderin değil halkın partisine ihtiyacımız var.

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