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Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... İlginç görüntüler... Dalgıç polisler yakaladı!

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Son dakika... İlginç görüntüler... Dalgıç polisler yakaladı!
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İzmit'te polis ekiplerinin operasyon düzenlediği kaçak midye avcıları denizden çıkmayı reddetti. Çağrılan dalgıç polislerin sahil şeridi boyunca yaklaşık 3 kilometre peşlerinden yüzerek yakaladığı 2 şüpheliye, idari para cezası uygulandı.

​İzmit Körfezi’nde kaçak midye avlayan kişileri görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilere denizden çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu. Üzerlerinde dalgıç kıyafeti bulunan bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştı.

Bunun üzerine bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca 3 kilometrelik sahil şeridinde devam eden kovalamacanın ardından kaçak midye avlayan 2 kişi, denizden çıkarıldı.

Son dakika... İlginç görüntüler... Dalgıç polisler yakaladı

Kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında, idari para cezası kesildi.

Son dakika... İlginç görüntüler... Dalgıç polisler yakaladı

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