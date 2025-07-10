Son dakika... İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi... Prof. Burhanettin Duran yeni İletişim Başkanı oldu

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Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na atandı. İletişim Başkanlığı’na ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

SİYASİLERDEN TEBRİK

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devreden Sayın Fahrettin Altun’a bugüne kadarki kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İletişim Başkanlığı görevini devralan Sayın Burhan Duran’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu atamaların hem yol arkadaşlarımız hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.



İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına atanan Prof. Dr. Sayın Burhanettin Duran’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devreden Prof. Dr. Sayın Fahrettin Altun’a kıymetli çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum.