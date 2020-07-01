Son dakika.. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması

İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı sosyal medya platformları ile ilgili açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmaya kalkışıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele ettiğini belirten Altun, bugün kimi sosyal medya platformlarının vatandaşların haklarını gasp ettiğini belirtti.

'VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADAN FAALİYET GÖSTERİYORLAR'

Bazı sosyal medya platformlarının uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmadıklarının altını çizen Altun, "Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine tüm uyarılarımıza rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil etmektedir. Ayıca bu platformlar ülkemizde kontrolsüz şekilde kazanç elde etmekte, hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında bu duruma işaret ettiğini belirten Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurgulamış ve uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Söz konusu alanda tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağını da özellikle vurgulamıştır" dedi.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILMAKTADIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği hukuki düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi veren Altun, şunları kaydetti:

"Bahsedilen alanda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmekte, internet ile sosyal medya şirketlerinin ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için gerekli adımlar atılmaktadır. Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye'yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz. Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz, hakikati savunma irademiz, milletimizi ve değerlerimizi bu tarz saldırılara karşı koruma azmimiz sonuna kadar devam edecektir."