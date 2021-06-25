Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' açıklaması

Altun’un açıklaması şu şekilde:

Bazı yayın organlarında “Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi” şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Türkiye ve Katar arasında imzalanan “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü” sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır.



Protokole göre;



Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir.



Amaç tamamıyla “askeri tıp” alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir.



Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir.



Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz.

‘YENİ DEĞİL’

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ‘Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil.’ dedi.

Turan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

YKS'ye saatler kala attığın bu tweetin altında ezileceksin! Siyasetini, yalan dilini biz çekelim, eyvallah; ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok! Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil

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