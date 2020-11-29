Son dakika... İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li vekile tepki: 'Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Altun, "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur" dedi.
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