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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... İletişim Başkanı Altun: Tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir

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Son dakika... İletişim Başkanı Altun: Tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hakkâri'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, "Mekanı cennet olsun. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir" ifadesini kullandı.

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