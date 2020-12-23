Son dakika... İletişim Başkanı Altun: Can Dündar’ı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Can Dündar'ı "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasıba çarptırdı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: CAN DÜNDAR’I ÜLKEMİZE İADE ETMELERİNİ BEKLİYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Fahrettin Altun'un açıklaması şöyle:

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."