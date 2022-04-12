Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

#Zekeriya Beyaz#İlahiyatçı#Cenaze
Son dakika... İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 84 yaşında hayatını kaybetti. Zekeriya Beyaz'ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. Prof. Dr. Beyaz'ın oğlu Oğuzhan Beyaz "Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Bir süredir hastanede tedavi gören Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'dan acı haber geldi. Prof. Dr. Beyaz'ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ZEKERİYA BEYAZ'IN OĞLU ACI HABERİ DUYURDU: CANIMIN BİR PARÇASI GİTTİ

Zekeriya Beyaz'ın oğlu Oğuzhan Beyaz sosyal medya hesabından "Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik. Yarın Esenler Merkez Camii'inde öğle namazının ardından Topkapı Kozlu mezarlığında veda edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Zekeriya Beyaz kimdir, nereli, kaç yaşında vefat ettiZekeriya Beyaz kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti?Haberi Görüntüle

PROF. DR. ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

İlâhiyatçı. 1 Mart 1938, Gaziantep doğumlu. Bazı eserlerinde Mustafa Talip Güngörge imzasını kullandı. Gaziantep İlkokulu, Maraş İmam Hatip Okulu (1968), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1972) mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 15 yıl kadar imam, vaiz ve müftü olarak görev yaptı. 1984’ten itibaren İstanbul Üniversitesinde görev aldı. Uzun süre bu üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde çalıştı. 1998’den itibaren İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi din sosyolojisi profesörü olarak ders verdi.

KİTAPLARI

Haberin Devamı

• İslam’a Göre Milliyetçilik
• Türklük Kanımız, İslam Canımız
• İslam ve Siyasi Düzen
• İslam Müjdesi
• İslam Kolay Din
• İslam Mutlu Kılmak
• İslam Ve Giyim Kuşam

Gözden Kaçmasın

Emeklinin gözü bugün KabinedeEmeklinin gözü bugün Kabine'deHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zekeriya Beyaz#İlahiyatçı#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!

Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna