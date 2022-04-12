Son dakika... İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

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Bir süredir hastanede tedavi gören Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'dan acı haber geldi. Prof. Dr. Beyaz'ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ZEKERİYA BEYAZ'IN OĞLU ACI HABERİ DUYURDU: CANIMIN BİR PARÇASI GİTTİ

Zekeriya Beyaz'ın oğlu Oğuzhan Beyaz sosyal medya hesabından "Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik. Yarın Esenler Merkez Camii'inde öğle namazının ardından Topkapı Kozlu mezarlığında veda edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

İlâhiyatçı. 1 Mart 1938, Gaziantep doğumlu. Bazı eserlerinde Mustafa Talip Güngörge imzasını kullandı. Gaziantep İlkokulu, Maraş İmam Hatip Okulu (1968), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1972) mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 15 yıl kadar imam, vaiz ve müftü olarak görev yaptı. 1984’ten itibaren İstanbul Üniversitesinde görev aldı. Uzun süre bu üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde çalıştı. 1998’den itibaren İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi din sosyolojisi profesörü olarak ders verdi.

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