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Son dakika il il hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 16 Nisan için sağanak ve kar yağışı uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Son dakika il il hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden 16 Nisan için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, son dakika uyarıda bulundu. Yurdun batı bölgelerinde hava sıcaklıkları yeniden yükselirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceğini duyurdu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları : Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak. İstanbul'da da hava sıcaklığı cumartesi günü 17 derece olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Nisan hava durumu tahminleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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İSTANBUL 7°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Son dakika il il hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden 16 Nisan için sağanak ve kar yağışı uyarısı

EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 11°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 24°C
Az bulutlu

ANTALYA 13°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 9°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 14°C, 21°C
Az bulutlu

Son dakika il il hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden 16 Nisan için sağanak ve kar yağışı uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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ANKARA 4°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 7°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 0°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 2°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Son dakika il il hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden 16 Nisan için sağanak ve kar yağışı uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.

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AMASYA 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

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KARS -4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 20°C
Az bultlu

VAN 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Son dakika il il hava durumu tahminleri: Hava nasıl olacak Meteorolojiden 16 Nisan için sağanak ve kar yağışı uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamnala yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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