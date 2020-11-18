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Son dakika... İkna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan (1) örgüt mensubu, bugün Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaşmış oldu.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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