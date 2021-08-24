Son dakika... İkitelli'de bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Küçükçekmece Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan tek katlı işyerinde saat 15.20 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, çökmenin olduğu alanı şeritle kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken alanda inceleme başlattı.

DHA muhabiri Mücahit Topçu son gelişmeleri aktardı...

İlk edindiğimiz bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanan yok. Çöken binanın yanı başında bir inşaat bulunuyordu. O inşaatta bir istinat duvarının çökmesiyle bina da yerle bir olmuş durumda. İlk bilgilere göre içeride kimse yoktu.

Ekipler geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığını belirtelim.

Yan tarafta da bir başka bina var. Orada da çökme riskine karşı ekipler incelemelerde bulunuyor. O binanın da boşaltıldığını söyleyebiliriz.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki çökmeyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek

çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" denildi.

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