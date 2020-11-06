Son dakika... İhbar geldi, iş insanı takibe alındı... Aracından çıkanlar şaşkına çevirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, elinde çok sayıda tabanca bulunduğu istihbaratını aldıkları iş insanı İbrahim G.'yi takibe aldı.

Evine düzenlenen operasyonda herhangi bulgu veya delile ulaşamayan ekipler, binanın otoparkında bulunan şüpheliye ait kamyonette arama yaptı. Aracın bagajına gizlenmiş tamamı orijinal 24 tabanca, tüfek, 33 şarjör, değişik çaplarda 6 bin 950 tabanca mermisi ve tarihi eser niteliği bulunan el yazması 3 Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Ele geçirlen silah ve mermilerin değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtildi.

'6136 SKM silah ticareti yapmak ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan