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Son dakika: Iğdır Valisi Turan'dan DBP il başkanına sert tepki: Iğdır'da hiç kimsenin racon kesmesine müsade etmeyeceğiz

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#Iğdır#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fotoğraf
Son dakika: Iğdır Valisi Turandan DBP il başkanına sert tepki: Iğdırda hiç kimsenin racon kesmesine müsade etmeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 21:57

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Iğdır Belediyesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek için talimat veren Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurarak, "Iğdır ilinde hiç kimsenin racon kesmesine, memurları, kamu görevlilerini ve insanları tehdit etmesine, devlet büyüklerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

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Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Iğdır Belediyesi binasında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman'ın kamu görevlilerini tehdit ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek için talimat verdiğini belirterek, "Biz bunu savcılığımıza ilettik, kamera kayıtlarımızı gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını indirmeye yönelik talimat vermişler. Başkanın talimatı bu deyince orada bizim bina sorumlumuz net bir şekilde bunlara cevap vererek böyle bir şeyin olamayacağını, şu an belediye başkanının, Başkan Vekili Ercan Turan olduğunu ve bu tür şeylerin hoş olmadığını beyan etmiş. Iğdır ilinde hiç kimsenin racon kesmesine, memurları, kamu görevlilerini ve insanları tehdit etmesine, devlet büyüklerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda da Cumhuriyet Savcılığımıza şikayetçi olunmuş, bunlarla ilgili adli süreç başlatılmıştır" dedi.

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#Iğdır#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fotoğraf

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