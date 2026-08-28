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Son dakika... İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#İett Otobüsü#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 17:10

İstanbul'da Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaza, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika... İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Kazada, yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı. 

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#Zeytinburnu#İett Otobüsü#Trafik Kazası

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