Son dakika... İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kaza, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı.