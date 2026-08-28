Son dakika... İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

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Kaza, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada, yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı.