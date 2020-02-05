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DHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:01,Son Güncelleme:/

Son dakika... İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

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Son dakika... İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İSTANBUL'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle: 

ŞEHİR HATLARI

07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
07:45 Karaköy-Kabataş
07:30 Beşiktaş-Büyükada
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:40
Bostancı-Beşiktaş 07:40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

 

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