Son dakika: İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava koşulları engeli

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar fırtınası geliyor Radara yansıdı: İstanbul için saat belli olduKar fırtınası geliyor! Radara yansıdı: İstanbul için saat belli oldu#Meteoroloji
Kripto paralar yangın yerine döndü İşte dev kayıpların nedeniKripto paralar yangın yerine döndü! İşte dev kayıpların nedeni#Bitcoin
Kasımpaşa sonrası biletini kesti Ancak U19da oynar...Kasımpaşa sonrası biletini kesti! "Ancak U19'da oynar..."#Galatasaray
Türkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldıTürkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldı!#Ermenistan
Yemişim Swap’ınıYemişim Swap’ını#Edi Rama
19 yaşında tarihe geçti19 yaşında tarihe geçti!#Havacılık
Çocuklar tatilde ne ister Uzmanlardan önerilerÇocuklar tatilde ne ister? Uzmanlardan öneriler#Yarıyıl Tatili
Bir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampındaBir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampında#PKK
Galatasaray tarihinde böylesi görülmedi Çıldırtan tablo...Galatasaray tarihinde böylesi görülmedi! Çıldırtan tablo...#Galatasaray
Dev ikramiye sahibini buldu Tam 119 milyon 693 bin 823 liraDev ikramiye sahibini buldu! Tam 119 milyon 693 bin 823 lira#Süper Loto
Çürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşıÇürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşı#FETÖ
Erdoğandan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmekErdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aytaç Şaşmazdan Hekimoğlu itirafıAytaç Şaşmaz'dan Hekimoğlu itirafı!#Aytaç Şaşmaz
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Yüzyıllık yerel tohumları yeşerttiYüzyıllık yerel tohumları yeşertti#Ali Akkaş
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava koşulları engeli

#İDO#Sefer#İptal
Son dakika: İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava koşulları engeli

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Haberin Devamı

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

Yenikapı-Yalova - 07.45

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İDO#Sefer#İptal

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele