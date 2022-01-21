Son dakika: İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava koşulları engeli

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İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:



İDO



Yenikapı-Yalova - 07.45



Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45



Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30



Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15



BUDO



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)