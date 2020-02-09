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Haber Giriş: 09.02.2020 - 13:20,Son Güncelleme:/

Son dakika... İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

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Son dakika... İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

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  • Gözlem noktalarına büyük sevkiyat
  • Gözlem noktalarına büyük sevkiyat
  • Gözlem noktalarına büyük sevkiyat
  • Gözlem noktalarına büyük sevkiyat
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından 20 tırdan indirilen ZPT'ler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.

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