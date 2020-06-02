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AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Son dakika... İdlib'de 14’üncü Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

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Son dakika... İdlib'de 14’üncü Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesine yer verildi.

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