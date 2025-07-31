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SON DAKİKA! ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu

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#ICRYPEX#Gökalp İçer#Son Dakika Haberler
SON DAKİKA ICRYPEXin sahibi Gökalp İçerin tüm mal varlığına el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 10:29

Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.

SON DAKİKA ICRYPEXin sahibi Gökalp İçerin tüm mal varlığına el konuldu

SUÇ GELİRİ ELDE ETTİĞİ VE GELİRLERİNİ YURT DIŞINA ÇIKARDIĞI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi. 

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