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Son dakika... ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer tutuklandı

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#ICRYPEX#Gökalp İçer#Tutuklama
Son dakika... ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 19:57

Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği kişinin komaya girmesine sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi süren mağdur G.Ç'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli İçer, savcılıktaki ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

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#ICRYPEX#Gökalp İçer#Tutuklama

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