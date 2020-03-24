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AA-DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

Son dakika... İçişleri ve MSB duyurdu... Toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... İçişleri ve MSB duyurdu... Toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi
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İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı da"Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

MSB: 6 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

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