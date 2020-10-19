MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İçişleri son bilgiyi paylaştı! 20 bin kişi karantinada...
GeriGündem Son dakika... İçişleri son bilgiyi paylaştı! 20 bin kişi karantinada...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri son bilgiyi paylaştı! 20 bin kişi karantinada...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İçişleri son bilgiyi paylaştı! 20 bin kişi karantinada...
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20.232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir'' denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle