Son dakika... İçişleri: Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Kars kırsalında teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonda 3 Jandarma personelinin de yaralandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir'' denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle