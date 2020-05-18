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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri: Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi

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Son dakika... İçişleri: Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, Kars kırsalında teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonda 3 Jandarma personelinin de yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir'' denildi. 

 

 

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