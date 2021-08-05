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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri duyurdu: Van, Mardin ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... İçişleri duyurdu: Van, Mardin ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bugün Van'da 3, Mardin'de 1, Hakkari'de 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında operasyon düzenlendi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece bugün Van'da 3, Mardin'de 1, Hakkari'de 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

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