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Son dakika... İçişleri duyurdu: Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
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