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GeriGündem Son dakika... İçişleri duyurdu! Ülke genelinde Tefecilik-2 operasyonu: 98 gözaltı
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri duyurdu! Ülke genelinde Tefecilik-2 operasyonu: 98 gözaltı

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Son dakika... İçişleri duyurdu! Ülke genelinde Tefecilik-2 operasyonu: 98 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince ülke genelinde "Tefecilik-2" operasyonu gerçekleştirildi. 25 il ve 120 adreste 121 şüpheliye yönelik operasyonda 98 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı olarak 55 il, 333 adreste 355 şüpheliye yönelik 'Tefecilik' operasyonu yapıldı.

'Tefecilik' suçuyla kararlı mücadele kapsamında bugün ülke genelinde 25 ilde 120 adrese eş zamanlı ikinci operasyon yapıldı. 121 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen 'Tefecilik-2' operasyonunda 98 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca, 2 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile alacak- verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek- senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve POS cihazı ele geçirildi. Açıklamada operasyonların devam ettiği, 'tefecilik' suçuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

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