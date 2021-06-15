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Haber Giriş: 15.06.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri duyurdu: Turuncu kategorideki Samet İçyer etkisiz hale getirildi

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Son dakika: İçişleri duyurdu: Turuncu kategorideki Samet İçyer etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre turuncu kategoride yer alan, bölücü terör örgütünün sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer etkisiz hale getirildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Eren 11 Operasyonu kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer aldığı tespit edilmiştir.

Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis / Merkez / Ortakapı bölgesinde meydana gelen Yol Kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun  şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması,

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06 Ekim 2013 tarihinde Bitlis / Merkez / Kayalıbağ Köyü-Karaca Mezrası bölgesinde

7 orman işçisinin alıkonulması,

08 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı,

10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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